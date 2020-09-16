Koca: "(Grip aşısı) Bilim Kurulu, kimlere zorunlu ve ücretsiz yapılması konusunu tekrar gündemine...
Koca: "(Grip aşısı) Bilim Kurulu, kimlere zorunlu ve ücretsiz yapılması konusunu tekrar gündemine almış durumda.
Koca: "(Grip aşısı) Bilim Kurulu, kimlere zorunlu ve ücretsiz yapılması konusunu tekrar gündemine almış durumda."
Grip Aşısı, Sağlık, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 20:57 - Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Koca: '(Grip aşısı) Bilim Kurulu, kimlere zorunlu ve ücretsiz yapılması konusunu tekrar gündemine... - Son Dakika
Son Dakika Tottenham, Real Madrid'den Gareth Bale'ı kiraladı Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?