Koca: "(Grip aşısı) Ülkemizde geçen yıl talep ettiğimiz aşıdan daha fazlasını tedarik etmek üzere... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın konuşması VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'ten sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (4)

Sağlık Bakanı Koca: "Özellikle bu yıl dünyada grip aşısına talebin daha fazla olduğunu görüyoruz."

Sağlık Bakanı Koca: "(Grip aşısı) Ülkemizde bu anlamda geçen yıl talep ettiğimiz aşıdan daha fazlasını tedarik etmek üzere yoğun bir çaba içerisindeyiz. Zannediyorum geçen yılların 2 veya 3, hatta 4 katı oranında bu tedariği sağlama noktasında bir sonuç elde etmiş olacağız"