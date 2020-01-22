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Koca: "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:34 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (1)
Sağlık Bakanı Koca: "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı."
Koca: "Grip sayısında bir artış olmadığını, yeni bir ajanın da söz konusu olmadığını, bu anlamda bir risk taşımadığını söyleyebilirim."
Koca: "Herhangi bir grip ilacı sorunu bulunmamaktadır."
Sağlık Bakanı Koca: "İlaçla ilgili takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz."
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