Koca: "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: 'Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı' - Son Dakika

Koca: "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (1)

Sağlık Bakanı Koca: "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı."

Koca: "Grip sayısında bir artış olmadığını, yeni bir ajanın da söz konusu olmadığını, bu anlamda bir risk taşımadığını söyleyebilirim."

Koca: "Herhangi bir grip ilacı sorunu bulunmamaktadır."

Sağlık Bakanı Koca: "İlaçla ilgili takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz."

Koca: Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:34 Kaynak: AA
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