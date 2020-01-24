Koca: "Halkımızı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: 'Halkımızı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. - Son Dakika

Koca: "Halkımızı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.

6 saat önce

Koca: "Halkımızı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.

Koca:

Koca: "Halkımızı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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