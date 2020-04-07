Son Dakika › Güncel › Koca: 'Hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağladık, ilaç tedavisine erken... - Son Dakika
Koca: "Hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağladık, ilaç tedavisine erken...
6 saat önce
Koca: "Hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağladık, ilaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz.
Koca: "Hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağladık, ilaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:44 Kaynak: AA
Son Dakika Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi Mert Hakan'a yurt içinden ve yurt dışından teklif yağıyor Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi