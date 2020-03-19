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Koca: "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden hasta...
6 saat önce
Koca: "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi.
Koca: "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız 4 oldu."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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