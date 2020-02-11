Koca: "Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı. - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Koca: 'Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı. - Son Dakika

Koca: "Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı.

6 saat önce

Koca: "Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı.

Koca:

Koca: "Hastanede takip edilen sağlık personeli ve uçuş mürettebatı karantinadan çıkartıldı. 14 günlük gözlem süresini evlerinde tamamlayacaklar."

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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