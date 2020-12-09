Koca: "Hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da yüzde 68,2, Ankara'da yüzde 73,5" - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (5)

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranının İstanbul'da yüzde 68,2, Ankara'da yüzde 73,5, İzmir'de ise yüzde 77,6 olduğunu bildirdi.