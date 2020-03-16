Koca: Hastanelere ve üniversitelere yeterli miktarda maske ve hızlı tanı kitinin ücret talep... - Son Dakika

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Koca: Hastanelere ve üniversitelere yeterli miktarda maske ve hızlı tanı kitinin ücret talep...
25 dakika önce
Koca: Hastanelere ve üniversitelere yeterli miktarda maske ve hızlı tanı kitinin ücret talep edilmeden sağlanacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:28 Kaynak: AA
Koca: Hastanelere ve üniversitelere yeterli miktarda maske ve hızlı tanı kitinin ücret talep edilmeden sağlanacağını belirtti.
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