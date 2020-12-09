Koca: "Zorunlu kısıtlamalara gönüllü kısıtlamaları da ekleyerek, bulaşma hızını düşürmemiz ve kısıtlılık süresini kısaltmamız mümkün olacaktır."

Koca: " Hatay , Adana , Samsun , Antalya , Mersin ve Ordu 'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Hastanelerimiz ve sağlık çalışanlarımız gittikçe artan bir yükü göğüslemenin çabası içinde."

Son Dakika › Güncel › Koca: 'Hastanelerimiz ve sağlık çalışanlarımız gittikçe artan bir yükü göğüslemenin çabası içinde' - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 9 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi

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