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Koca: "Hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:11 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " (Deprem bölgesinde) Hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü."
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