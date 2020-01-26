Koca: "Hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: 'Hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü' - Son Dakika

Koca: "Hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " (Deprem bölgesinde) Hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü."

Koca: Hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:11 Kaynak: AA
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