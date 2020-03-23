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Koca: "(Hayatını kaybedenler) İleri yaş ve kronik hastalığı da olan grup. Zaten önümüzdeki günlerde...
6 saat önce
Koca: "(Hayatını kaybedenler) İleri yaş ve kronik hastalığı da olan grup. Zaten önümüzdeki günlerde bütün vakalarla ilgili yaş aralığı dahil olmak üzere paylaşacağız"
Koca: "(Hayatını kaybedenler) İleri yaş ve kronik hastalığı da olan grup. Zaten önümüzdeki günlerde bütün vakalarla ilgili yaş aralığı dahil olmak üzere paylaşacağız"
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:48 Kaynak: AA
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