Son Dakika Haberleri: Koca: "Herhangi bir ücret istemeden vatandaşına hizmet veren tek hava ambulansı hizmetinin bizde...
Son Dakika Güncel Koca: 'Herhangi bir ücret istemeden vatandaşına hizmet veren tek hava ambulansı hizmetinin bizde... - Son Dakika

Koca: "Herhangi bir ücret istemeden vatandaşına hizmet veren tek hava ambulansı hizmetinin bizde...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil Ambulans Sisteminin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tanıtım programında konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil Ambulans Sisteminin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tanıtım programında konuştu. (2)

Koca: Herhangi bir ücret istemeden vatandaşına hizmet veren tek hava ambulansı hizmetinin bizde...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:55 Kaynak: AA
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