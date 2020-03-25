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Koca: "Hiçbir test ücret karşılığı yapılsın istemiyoruz.
6 saat önce
Koca: "Hiçbir test ücret karşılığı yapılsın istemiyoruz.
Koca: "Hiçbir test ücret karşılığı yapılsın istemiyoruz. Ne bakanlık ne üniversiteler herhangi bir ücret almak durumunda değiller."
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:52 Kaynak: AA
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