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Koca: "İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın...
6 saat önce
Koca: "İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı."
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:32 Kaynak: AA
Koca: "İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı."
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