Koca, infaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden tahliye edileceklere yönelik gerekli planlamanın... - Son Dakika

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Koca, infaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden tahliye edileceklere yönelik gerekli planlamanın...
6 saat önce
Koca, infaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden tahliye edileceklere yönelik gerekli planlamanın yapıldığını bildirdi.
Koca, infaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden tahliye edileceklere yönelik gerekli planlamanın yapıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:02 Kaynak: AA
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