Son Dakika › Güncel › Koca: '(İnfaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden tahliye edilecekler) Gerekli planlama yapılıyor' - Son Dakika
Koca: "(İnfaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden tahliye edilecekler) Gerekli planlama yapılıyor"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (7)
Koca, infaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden tahliye edileceklere yönelik gerekli planlamanın yapıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:56 Kaynak: AA
Son Dakika THY 14 İÇ HAT UÇUŞUNU DURDURDU Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız