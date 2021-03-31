Koca: "İngiltere varyantı 81 ilde 180 bin 448, Güney Afrika varyantı 11 ilde 169, Brezilya varyantı 2 ilde 4, Kaliforniya-New York varyantı 1 ilde 2... - Son Dakika

Koca: "İngiltere varyantı 81 ilde 180 bin 448, Güney Afrika varyantı 11 ilde 169, Brezilya varyantı 2 ilde 4, Kaliforniya-New York varyantı 1 ilde 2...
31.03.2021 22:25
Koca: "İngiltere varyantı 81 ilde 180 bin 448, Güney Afrika varyantı 11 ilde 169, Brezilya varyantı 2 ilde 4, Kaliforniya-New York varyantı 1 ilde 2 örnekle tespit edilmiştir.
Koca: "İngiltere varyantı 81 ilde 180 bin 448, Güney Afrika varyantı 11 ilde 169, Brezilya varyantı 2 ilde 4, Kaliforniya- New York varyantı 1 ilde 2 örnekle tespit edilmiştir."
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