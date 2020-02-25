Son Dakika › Politika › Koca: '(İran'dan gelen uçak) Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin... - Son Dakika
Koca: "(İran'dan gelen uçak) Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin...
6 saat önce
Koca: "(İran'dan gelen uçak) Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:24 Kaynak: AA
Koca: "( İran'dan gelen uçak) Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı."
Son Dakika Rusya'nın, Türkiye'den domates alım kotasını artırması üretici ve ihracatçıyı sevindirdi İdlib gerginliği sonrası ABD'li generalden Türkiye'ye Rusya'ya karşı işbirliği çağrısı ABD'den İran'a destek veren Türkiye'nin de yer aldığı 13 ülkeye yaptırım kararı İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüse yakalandı