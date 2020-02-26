Koca: "(İran'dan gelenler) Hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını, hepsinin negatif... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Koca: '(İran'dan gelenler) Hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını, hepsinin negatif... - Son Dakika

Koca: "(İran'dan gelenler) Hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını, hepsinin negatif...

7 saat önce

Koca: "(İran'dan gelenler) Hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını, hepsinin negatif olduğunu çok rahat söyleyebiliriz."

Koca:

Koca: "( İran'dan gelenler) Hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını, hepsinin negatif olduğunu çok rahat söyleyebiliriz."

İran, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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