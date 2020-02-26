Son Dakika › Sağlık › Koca: '(İran'dan gelenler) Hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını, hepsinin negatif... - Son Dakika
Koca: "(İran'dan gelenler) Hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını, hepsinin negatif...
7 saat önce
Koca: "(İran'dan gelenler) Hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını, hepsinin negatif olduğunu çok rahat söyleyebiliriz."
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:42 Kaynak: AA
Koca: "( İran'dan gelenler) Hiçbir yolcumuzun sonuçlarının pozitif olmadığını, hepsinin negatif olduğunu çok rahat söyleyebiliriz."
Son Dakika İran'dan gelen yolcular için karantina süreci başladı - ilk görüntüler Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19'a yükseldi Son dakika: İran'daki depremin vurduğu Van'da can kaybı 10'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs salgını İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'a da sıçradı