Koca: "(İran'dan getirilen Türk vatandaşları) Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir... - Son Dakika
Son Dakika Politika Koca: '(İran'dan getirilen Türk vatandaşları) Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir... - Son Dakika

Koca: "(İran'dan getirilen Türk vatandaşları) Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir...

7 saat önce

Koca: "(İran'dan getirilen Türk vatandaşları) Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum"

Koca:

Koca: "( İran'dan getirilen Türk vatandaşları) Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum"

İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:18 Kaynak: AA
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