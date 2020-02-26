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Koca: "(İran'dan getirilen Türk vatandaşları) Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir...
7 saat önce
Koca: "(İran'dan getirilen Türk vatandaşları) Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum"
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:18 Kaynak: AA
Koca: "( İran'dan getirilen Türk vatandaşları) Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum"
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