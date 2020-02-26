Koca: "(İran'dan getirilen Türkler) Uçağın gelişi Ankara'ya planlanmamıştı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: '(İran'dan getirilen Türkler) Uçağın gelişi Ankara'ya planlanmamıştı' - Son Dakika

Koca: "(İran'dan getirilen Türkler) Uçağın gelişi Ankara'ya planlanmamıştı"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın soruları yanıtlaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın soruları yanıtlaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (1)

Koca: (İran'dan getirilen Türkler) Uçağın gelişi Ankara'ya planlanmamıştı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:33 Kaynak: AA
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