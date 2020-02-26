Son Dakika › Güncel › Koca: '(İran'dan getirilen Türkler) Uçağın gelişi Ankara'ya planlanmamıştı' - Son Dakika
Koca: "(İran'dan getirilen Türkler) Uçağın gelişi Ankara'ya planlanmamıştı"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın soruları yanıtlaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:33 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın soruları yanıtlaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (1)
Son Dakika Koronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandı Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ayça Pars, örgüt yapısını anlattı: Yayına çıkacakların iç çamaşırı giymesini istemiyordu Son dakika: Koronavirüs salgını İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'a da sıçradı Son dakika: İran'daki depremin vurduğu Van'da can kaybı 10'a yükseldi