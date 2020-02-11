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Koca: "(İstanbul'daki uçak kazası) 6 dakika sonra ambulanslarımız sahada oluyor"
6 saat önce
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:21 Kaynak: AA
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın toplantısı düzenledi. (5)
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