Son Dakika › Politika › Koca, Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelenlere yönelik... - Son Dakika
Koca, Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelenlere yönelik...
7 saat önce
Koca, Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelenlere yönelik termal kamera uygulamasına başlanacağını bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:14 Kaynak: AA
Son Dakika Erdoğan "Neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve duyurdu: Sayın başkanla mutabık kaldık Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyona yakın insan İdlib'den sınırlarımıza doğru yürüyor Çin yönetiminden ABD'ye şok suçlama: Paniği artırıyorsunuz Davutoğlu cephesinden İdlib'de tırmanan gerilimle ilgili ilk yorum: Açık mesaj göndermenin vakti geldi