Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (6)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı

FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem

Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti