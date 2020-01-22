Koca: "Kahvaltının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: 'Kahvaltının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. - Son Dakika

Koca: "Kahvaltının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (6)

Koca: Kahvaltının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:43 Kaynak: AA
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