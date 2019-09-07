Son Dakika Haberleri: Koca kamyoneti devirdi, aracı da olay yerinde bırakarak kaçtı
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Koca kamyoneti devirdi, aracı da olay yerinde bırakarak kaçtı

1 saat önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, kullandığı kamyoneti devrilen sürücü olay yerinden kaçtı.

Koca kamyoneti devirdi, aracı da olay yerinde bırakarak kaçtı, System.String[]

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, kullandığı kamyoneti devrilen sürücü olay yerinden kaçtı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstasyon mahallesinden kent merkezine seyir halindeki adı öğrenilemeyen 26 FU 292 kamyonet sürücüsü, TOKİ yol ayrımına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı yol kenarındaki üst geçidin ayakları arasına devirdi. Kazayı gören diğer sürücüler polisi arayarak olayı haber verdi. Bölgeye gelen ekipler kaza yapan araç içi ve dışında kimseyi bulamadı. Ters dönen kamyonet çekici yardımı ile olay yerinden çekilirken, olay yerinden ayrılan aracın sürücüsünün öğrenilmesi için çalışma başlatıldı. - BİLECİK

Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:58 Kaynak: İHA
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