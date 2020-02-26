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Koronavirüs salgını hızla yayılırken İngiliz basını, güvenli tatil için Türkiye'yi önerdi

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüse henüz rastlanmadı ancak bu rastlanmayacağı anlamına gelmiyor