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Koca: "(Karantina hizmeti) Özellikle sağlık personelinin teması sebebiyle ciddi korumaya alınması...
15 dakika önce
Koca: "(Karantina hizmeti) Özellikle sağlık personelinin teması sebebiyle ciddi korumaya alınması gerekiyor, bütün tedbirlerle hizmeti sürdürüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:46 Kaynak: AA
Koca: "(Karantina hizmeti) Özellikle sağlık personelinin teması sebebiyle ciddi korumaya alınması gerekiyor, bütün tedbirlerle hizmeti sürdürüyoruz."
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