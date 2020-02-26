Koca: "(Karantina hizmeti) Özellikle sağlık personelinin teması sebebiyle ciddi korumaya alınması... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: '(Karantina hizmeti) Özellikle sağlık personelinin teması sebebiyle ciddi korumaya alınması... - Son Dakika

Koca: "(Karantina hizmeti) Özellikle sağlık personelinin teması sebebiyle ciddi korumaya alınması...

15 dakika önce

Koca: "(Karantina hizmeti) Özellikle sağlık personelinin teması sebebiyle ciddi korumaya alınması gerekiyor, bütün tedbirlerle hizmeti sürdürüyoruz.

Koca:

Koca: "(Karantina hizmeti) Özellikle sağlık personelinin teması sebebiyle ciddi korumaya alınması gerekiyor, bütün tedbirlerle hizmeti sürdürüyoruz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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