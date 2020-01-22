Koca: "(Korona virüsü) Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: '(Korona virüsü) Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera... - Son Dakika

Koca: "(Korona virüsü) Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera...

7 saat önce

Koca: "(Korona virüsü) Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık."

Koca:

Koca: "(Korona virüsü) Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık."

Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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