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Koca: "(Korona virüsü) Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera...
7 saat önce
Koca: "(Korona virüsü) Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık."
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:42 Kaynak: AA
Koca: "(Korona virüsü) Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık."
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