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Koca: "(Korona virüsü) Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle...
6 saat önce
Koca: "(Korona virüsü) Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim."
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:36 Kaynak: AA
Koca: "(Korona virüsü) Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim."
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