Koca: "(Korona virüsü) Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: '(Korona virüsü) Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle... - Son Dakika

Koca: "(Korona virüsü) Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle...

6 saat önce

Koca: "(Korona virüsü) Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim."

Koca:

Koca: "(Korona virüsü) Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:36 Kaynak: AA
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