Koca: (Koronavirüs) 33 ülkede görüldü, Türkiye'de yok, olmaması için gayret içindeyiz. - Son Dakika

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Koca: (Koronavirüs) 33 ülkede görüldü, Türkiye'de yok, olmaması için gayret içindeyiz.
6 saat önce
Koca: (Koronavirüs) 33 ülkede görüldü, Türkiye'de yok, olmaması için gayret içindeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:58 Kaynak: AA
Koca: (Koronavirüs) 33 ülkede görüldü, Türkiye'de yok, olmaması için gayret içindeyiz. Vatandaşımız panik havası içinde olmasın."
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