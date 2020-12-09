Koca: "(Koronavirüs) Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak" - Son Dakika

Koca: "(Koronavirüs) Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak"

09.12.2020 20:10

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. (4)

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca: "(Koronavirüs) Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak."

Koca: "Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz verilecek, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacak.

Koca: "Aşı yaptıran vatandaşlar, sisteme aşıyı yapan sağlık kuruluşumuzca kaydedilecek, merkezi bir veri tabanından takip edilecek."

Koca: "Siyasi mülahaza ya da her ne olursa olsun başka saiklerle salgının yönetimini tehlikeye atmaya hiçbirimizin hakkı yoktur."

Koca: "Bilgi kirliliğinin had safhada olduğu bu ortamda iddialara itibar etmeyelim. Hesaplaşma kaygısı ve güdüsüyle mücadelemize halel getirmeyelim."

Koca: (Koronavirüs) Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak
Koca: (Koronavirüs) Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak
Koca: (Koronavirüs) Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak
Koca: (Koronavirüs) Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koca: '(Koronavirüs) Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak' - Son Dakika


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