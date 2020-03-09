Koca: "(Koronavirüs) Bir başka ülkeden alabileceğimiz bir yardım yok. Türkiye olarak yardım... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Koca: '(Koronavirüs) Bir başka ülkeden alabileceğimiz bir yardım yok. Türkiye olarak yardım... - Son Dakika

Koca: "(Koronavirüs) Bir başka ülkeden alabileceğimiz bir yardım yok. Türkiye olarak yardım...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.(3)

Koca: (Koronavirüs) Bir başka ülkeden alabileceğimiz bir yardım yok. Türkiye olarak yardım...

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:28 Kaynak: AA
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