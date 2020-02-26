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Koca: "(Koronavirüs) Eninde sonunda bize de gelebilir demiyorum, bize de gelme durumu her an...
13 dakika önce
Koca: "(Koronavirüs) Eninde sonunda bize de gelebilir demiyorum, bize de gelme durumu her an olabilir.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:48 Kaynak: AA
Koca: "(Koronavirüs) Eninde sonunda bize de gelebilir demiyorum, bize de gelme durumu her an olabilir. Çünkü komşumuz İran'da ciddi bir salgın var."
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