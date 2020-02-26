Koca: "(Koronavirüs) Eninde sonunda bize de gelebilir demiyorum, bize de gelme durumu her an... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: '(Koronavirüs) Eninde sonunda bize de gelebilir demiyorum, bize de gelme durumu her an... - Son Dakika

Koca: "(Koronavirüs) Eninde sonunda bize de gelebilir demiyorum, bize de gelme durumu her an...

13 dakika önce

Koca: "(Koronavirüs) Eninde sonunda bize de gelebilir demiyorum, bize de gelme durumu her an olabilir.

Koca:

Koca: "(Koronavirüs) Eninde sonunda bize de gelebilir demiyorum, bize de gelme durumu her an olabilir. Çünkü komşumuz İran'da ciddi bir salgın var."

Koronavirüs, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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