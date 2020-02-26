Koca: "(Koronavirüs) Hava sıcaklığının artmasıyla bu salgının azalacağı yönünde dünyada, DSÖ'de ve... - Son Dakika
Son Dakika Politika Koca: '(Koronavirüs) Hava sıcaklığının artmasıyla bu salgının azalacağı yönünde dünyada, DSÖ'de ve... - Son Dakika

Koca: "(Koronavirüs) Hava sıcaklığının artmasıyla bu salgının azalacağı yönünde dünyada, DSÖ'de ve...

6 saat önce

Koca: "(Koronavirüs) Hava sıcaklığının artmasıyla bu salgının azalacağı yönünde dünyada, DSÖ'de ve bizim Bilim Kurulu'nda bir kanaat söz konusu."

Koca:

Koca: "(Koronavirüs) Hava sıcaklığının artmasıyla bu salgının azalacağı yönünde dünyada, DSÖ'de ve bizim Bilim Kurulu'nda bir kanaat söz konusu."

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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