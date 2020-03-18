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Koca: "(Koronavirüs) Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor.
7 saat önce
Koca: "(Koronavirüs) Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:08 Kaynak: AA
Koca: "(Koronavirüs) Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisini veriyoruz."
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