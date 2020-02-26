Koca: "(Koronavirüs salgını) Türkiye'ye girişi ne kadar geciktirebilirsek, bu süreçte ne kadar az... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: '(Koronavirüs salgını) Türkiye'ye girişi ne kadar geciktirebilirsek, bu süreçte ne kadar az... - Son Dakika

Koca: "(Koronavirüs salgını) Türkiye'ye girişi ne kadar geciktirebilirsek, bu süreçte ne kadar az...

6 saat önce

Koca: "(Koronavirüs salgını) Türkiye'ye girişi ne kadar geciktirebilirsek, bu süreçte ne kadar az etkilenebilir ülke olursak bizim için başarı olur.

Koca:

Koca: " (Koronavirüs salgını) Türkiye'ye girişi ne kadar geciktirebilirsek, bu süreçte ne kadar az etkilenebilir ülke olursak bizim için başarı olur."

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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