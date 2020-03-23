Son Dakika › Politika › Koca: '(Koronavirüs tanısı) Kit açısından sorunumuz yok, önümüzdeki günlerde kit sayısı daha da... - Son Dakika
Koca: "(Koronavirüs tanısı) Kit açısından sorunumuz yok, önümüzdeki günlerde kit sayısı daha da...
6 saat önce
Koca: "(Koronavirüs tanısı) Kit açısından sorunumuz yok, önümüzdeki günlerde kit sayısı daha da artmış olacak.
Koca: " (Koronavirüs tanısı) Kit açısından sorunumuz yok, önümüzdeki günlerde kit sayısı daha da artmış olacak."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:58 Kaynak: AA
Son Dakika Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki