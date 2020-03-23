Koca: " ( Koronavirüs tanısı) Kit açısından sorunumuz yok, önümüzdeki günlerde kit sayısı daha da artmış olacak."

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Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok