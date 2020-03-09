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Koca: "(Koronavirüs) Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür, ama yayılmasını önlemek bizim elimizde"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:22 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.(4)
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