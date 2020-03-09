Koca: "(Koronavirüs) Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür, ama yayılmasını önlemek bizim elimizde" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Koca: '(Koronavirüs) Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür, ama yayılmasını önlemek bizim elimizde' - Son Dakika

Koca: "(Koronavirüs) Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür, ama yayılmasını önlemek bizim elimizde"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.(4)

Koca: (Koronavirüs) Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür, ama yayılmasını önlemek bizim elimizde

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:22 Kaynak: AA
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