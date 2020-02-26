Koca: "(Koronavirüs vakalarının gizlendiği iddiası)Tedavi zincirini bırakıp,'Sonucunuz negatif,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: '(Koronavirüs vakalarının gizlendiği iddiası)Tedavi zincirini bırakıp,'Sonucunuz negatif,... - Son Dakika

Koca: "(Koronavirüs vakalarının gizlendiği iddiası)Tedavi zincirini bırakıp,'Sonucunuz negatif,...

7 saat önce

Koca: "(Koronavirüs vakalarının gizlendiği iddiası)Tedavi zincirini bırakıp,'Sonucunuz negatif, gidebilirsiniz' mi denecek?

Koca:

Koca: " (Koronavirüs vakalarının gizlendiği iddiası)Tedavi zincirini bırakıp,'Sonucunuz negatif, gidebilirsiniz' mi denecek? Böyle bir şey olabilir mi?"

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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