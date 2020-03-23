Koca: "(Koronavirüs) Van özelinde şu an artan bir vakamız yok. Vaka var ama sayısı 10'un üzerinde... - Son Dakika
Son Dakika Politika Koca: '(Koronavirüs) Van özelinde şu an artan bir vakamız yok. Vaka var ama sayısı 10'un üzerinde... - Son Dakika

Koca: "(Koronavirüs) Van özelinde şu an artan bir vakamız yok. Vaka var ama sayısı 10'un üzerinde...

6 saat önce

Koca: "(Koronavirüs) Van özelinde şu an artan bir vakamız yok. Vaka var ama sayısı 10'un üzerinde değil."

Koca:

Koca: "(Koronavirüs) Van özelinde şu an artan bir vakamız yok. Vaka var ama sayısı 10'un üzerinde değil."

Koronavirüs, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:00 Kaynak: AA

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