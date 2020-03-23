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Koca: "(Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları) 6 üniversite ve 1 merkeze çağrı yapıldı.
6 saat önce
Koca: "(Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları) 6 üniversite ve 1 merkeze çağrı yapıldı.
Koca: "(Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları) 6 üniversite ve 1 merkeze çağrı yapıldı. Kısıtlamaya gitmeden hepsine destek sağlayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:42 Kaynak: AA
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