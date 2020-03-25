Koca: "Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek her birimize bağlıdır."

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Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim

CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi