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Koca: "(Koronavirüsle mücadele) Türkiye sağduyulu politika izledi.
6 saat önce
Koca: "(Koronavirüsle mücadele) Türkiye sağduyulu politika izledi.
Koca: "(Koronavirüsle mücadele) Türkiye sağduyulu politika izledi. Tedbirleri hakim kılarsak, biz başka bir ülke olmayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:40 Kaynak: AA
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