Koca: "(Koronavirüsle mücadele) Türkiye sağduyulu politika izledi. Tedbirleri hakim kılarsak, biz başka bir ülke olmayacağız."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın