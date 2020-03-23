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Koca: "(Koronavirüsle mücadele) Türkiye sağduyulu politika izledi.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.(3)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:54 Kaynak: AA
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