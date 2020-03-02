Koca: "Koronavirüsün ülkemizde görülmesi demek bir felaket anlamı taşımıyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koca: 'Koronavirüsün ülkemizde görülmesi demek bir felaket anlamı taşımıyor. - Son Dakika

Koca: "Koronavirüsün ülkemizde görülmesi demek bir felaket anlamı taşımıyor.

6 saat önce

Koca: "Koronavirüsün ülkemizde görülmesi demek bir felaket anlamı taşımıyor.

Koca:

Koca: "Koronavirüsün ülkemizde görülmesi demek bir felaket anlamı taşımıyor. Böyle durumda sağlık sistemimiz, durumu kontrol altında tutacak güçte."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:52 Kaynak: AA
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