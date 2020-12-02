Koca: "(Kovid-19 aşıları) Ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek, uygulamaya bu aşamadan sonra geçilecek."
02.12.2020 23:25
Koca: "(Kovid-19 aşıları) Ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek, uygulamaya bu aşamadan sonra geçilecek.
Koca: "(Kovid-19 aşıları) Ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek, uygulamaya bu aşamadan sonra geçilecek."
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Koca: '(Kovid-19 aşıları) Ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek, uygulamaya bu aşamadan sonra geçilecek.' - Son Dakika
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