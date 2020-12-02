Koca: "(Kovid-19 aşıları) Ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek, uygulamaya bu aşamadan sonra geçilecek." - Son Dakika

Koca: "(Kovid-19 aşıları) Ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek, uygulamaya bu aşamadan sonra geçilecek."

02.12.2020 23:25
Koca:

Koca: "(Kovid-19 aşıları) Ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek, uygulamaya bu aşamadan sonra geçilecek.

Koca: "(Kovid-19 aşıları) Ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek, uygulamaya bu aşamadan sonra geçilecek."

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koca: '(Kovid-19 aşıları) Ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek, uygulamaya bu aşamadan sonra geçilecek.' - Son Dakika


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