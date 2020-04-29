Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Önümüzdeki dönem, vakaların daha az görüldüğü illerimizde tamamen vaka seyrine göre tedbirleri gevşetebiliriz."

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 7 bin 428, vakalarımız içindeki oranı yüzde 6,5'e yakın."

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (7)

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