Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (7)
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Enfekte olan sağlık çalışanı sayısı 7 bin 428, vakalarımız içindeki oranı yüzde 6,5'e yakın."
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Önümüzdeki dönem, vakaların daha az görüldüğü illerimizde tamamen vaka seyrine göre tedbirleri gevşetebiliriz."
Koca: "(Kovid-19) Birtakım toplu çalışılan yerlerde test yapılmasını planlıyoruz."