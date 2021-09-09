Koca: "(Kovid-19) Şu an aktif vakaların yüzde 90'a yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenledi.(2)

Sağlık Bakanı Koca: "18 yaş ve üzeri nüfusta ilk doz aşı oranı yüzde 82, ikinci doz aşı oranı yüzde 63,8. Tam doz aşısını 6 milyon 32 bin kişi yaptırdı."

Koca: "(Kovid-19 aşısı) 100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır."

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Şu an aktif vakaların yüzde 90'a yakın bölümü aşı olmamış veya aşısı tamamlanmamış kişilerdir."

Sağlık Bakanı Koca: "Tam doz aşılama oranında henüz yeterli düzeye ulaşamadık. Aşının tam dozla sağlanan koruyucu gücüne toplumun büyük kısmı olarak sahip değiliz."