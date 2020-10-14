Koca: "(Kovid-19) Uygulama anlamında söylüyorum, yurt dışı aşı muhtemelen yılbaşından önce olabilir. - Son Dakika

Koca: "(Kovid-19) Uygulama anlamında söylüyorum, yurt dışı aşı muhtemelen yılbaşından önce olabilir.
14.10.2020 20:13
Koca: "(Kovid-19) Uygulama anlamında söylüyorum, yurt dışı aşı muhtemelen yılbaşından önce olabilir.
Koca: "(Kovid-19) Uygulama anlamında söylüyorum, yurt dışı aşı muhtemelen yılbaşından önce olabilir. Yerli aşı için de insan deneylerinden sonra zaten gelişmeleri aktaracağız."
Sağlık, Son Dakika
- Kaynak: AA
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