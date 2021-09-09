Koca: "(Kovid-19) Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenledi.(3)

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi."

Koca: "Bir tesiste üretimine başladığımız TURKOVAC aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz"

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) mu varyantının daha ağır seyrettiği şeklinde genel bir kanaat olduğunu biliyoruz. Ama bizim 2 vakamızda şu an böyle bir durum söz konusu değil."